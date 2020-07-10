Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti

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DG Sivasspor’a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip 12 Temmuz Pazar günü Sivasspor’un deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 10. kez Covid19 PCR testi yaptı.

Daha önce 9 kez teste tabi tutulan kırmızıbeyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

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