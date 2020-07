Göbeği olanlar giremiyor, girebilenler temmuzda karın tadını çıkartıyor Bunaltan yaz sıcaklarında serinlemek isteyen Sivaslılar, temmuz ayında karın tadını çıkartmak için o mağaraya giriyor

– Bunaltan yaz sıcaklarında serinlemek isteyen Sivaslılar, temmuz ayında karın tadını çıkartmak için o mağaraya giriyor.

Sivas’ın Zara ilçesi Tuzlagözü köyünde yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda 1 saat yol kat ederek ulaştıkları kar mağarasından çıkarttıkları karı yiyerek serinliyorlar. Mağaraya girmek için 40 santimetre genişliğindeki geçitten geçen köylüler, 80 kilo üstünün ve göbeği olanların mağaraya girmelerinin tehlikeli olduğunu belirtti.

Sivas kent merkezine 75 kilometre, Zara ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzlagözü köyü, Yuva mezrasında yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda 2 bin 200 rakımlı Çatalkaya dağında bulunan kar mağarasından çıkardıkları kar ile serinliyorlar. Yuva mezrasına 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve araç ulaşımının olmadığı dağa yaya olarak çıkan köylüler, kar mağarasına 1 saatte ulaşabiliyorlar. Mağaraya girebilmek için 40 santimetrelik geçitten geçen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri baltalarla karı keserek çıkarıyorlar. Bunaltıcı sıcakta yaklaşık 3 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, mağaradan çıkardıkları karı, üzerine pekmez dökerek afiyetle tüketiyor. Yanlarında getirdikleri kovalarla evlerine de kar götüren vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bunaltıcı havalarda ailelerini de lezzetiyle damak çatlatan karlı pekmezden mahrum bırakmıyorlar. Kar mağarasına gelmek isteyen vatandaşlara kilo uyarısında bulunan Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek, 80 kilo üstü ve göbekli vatandaşlara mağaraya girmeme uyarısında bulundu.



“Mağara içerisinde hava eksi 15 derece, 5 dakika durabildim”

Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek, mağara içerisinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 15 derece olduğunu ve mağara içerisinde soğuk havaya dayanmanın zor olduğunu belirterek, “Kar mağarasındayız şu an, Temmuz’un 10’u bugün. Bu sıcak günlerde her yıl mağarada karımız eksik olmaz, 12 ay boyunca burada kar var. İstanbul’dan, yurt dışından kara hasret kalan vatandaşlarımız, burada gelip kar hasretini gideriyor. Burası yaklaşık 2 bin 200 rakımlı bir yer, mağaraya 1 saatte gelinebiliyor. Yuva mezramıza uzaklığı 3 kilometre, mağaraya 2030 metre kala soğuk hava kendini hissettiriyor. Bilmeyen biri de gelip, burayı bulabiliyor. Mağaranın içerisinin soğukluğu eksi 1520 derece var. İçeride en fazla 5 dakika durabildim, içerisi çok soğuk. Mağaramıza kar yemek için gelecek arkadaşlarımıza tavsiyemiz, mağaranın arasının çok dar olduğu için 80 kilo ve üzeri, göbekli arkadaşlarımızın girmesi biraz tehlikeli. Mağaraya giriş esnasında kayalar arasında sıkışıp kalabilirler. İçeriye girip, çıkamayabilirler de. İçeride kalan birisinin çıkarılması ancak kayaların kırılmasıyla mümkün olabilir. Soğuk olduğu için donma tehlikesi de var, içeride en fazla 5 dakika kalabilirler” dedi.



“Mağaranın girişi dar olduğu için buraya yan girmek zorundayız, düz girilemiyor”

Yuva mezrasında yaşayan Emre Başeğmez de mağaraya girebilmek için içerisinden geçtikleri geçitten yan şekilde geçebildiklerini belirterek, “Şu anda yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Çatalkaya dağındayız, Mağaraya gelebilmek için yaklaşık 3 kilometre kadar yol kat ettik. Buraya çıkmamız 1 saati buldu ama bu sıcakta çıktığımıza değdi. Karımızı aldık, arkadaşlarımızla dağın zirvesinde kar yiyeceğiz. Mağaranın girişi dar olduğu için buraya yan girmek zorundayız, düz girilemiyor. Mağaranın içerisi derin olduğu için daha aşağısına gidemiyoruz. Mağara komple kar dolu. Yazın bu sıcak günlerde ferahlamak için köy halkı olarak biz buraya çıkarız. Karla pekmezi birleştirdik, yedik. Bizler için değişiklik oldu. Biz her yıl bu mevsimde böyle yaparız” diye konuştu.



“Biz karları baltayla kestik, kovalara koyup dışarı çıkarttık”

Yuva mezrasında yaşayan Ömer Faruk Çatalkaya ise mağara içerisinde bulunan kar kütlelerini baltayla kestiklerini belirterek, “Mağaranın girişi dar, içeriye yan olarak giriyoruz, içi ise geniş. Mağarada yılın 12 ayı kar bulunuyor. Kara hasret kalan herkesi buraya bekliyoruz. Biz karları baltayla kestik, kovalara koyup dışarı çıkarttık. Buradan kar almak biraz zahmetli ama zahmete değiyor. Bunaltıcı sıcakta serinliyoruz. Bu çıkardığımız karları köye götürüp ailemiz ile birlikte yiyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.