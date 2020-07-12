Havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi

İHA

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi.

Havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas’ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 gün arayla yaşanan havai fişek patlamalarının ardından birçok belediye etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, birçok canlının hayatını kaybetmesinden dolayı Sivas’ta da havai fişek kullanımının yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını belirtti. Çubukçu, havai fişeğin kullanıldığında kuşları öldürdüğünü ifade ederek, “Geçenlerde Sakarya’ da nakliye esnasında yaşanan patlama sonucunda birçok şehit ve yaralı verdik. Bu havai fişek gerçeğinin tüm toplumun gözünün önüne serilmesine neden oldu. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimize rahmet yaralılarımızı da şifa diliyorum. Peki bu havai fişek gereği neydi? Havai fişek gerçeği aslından yıllardır bu bir eğlence değil bu bir katliam dediğimiz gerçek. Atılan her havai fişek ben sayısını tahayyül etmek istemediğim kadar kuşun ölümüyle sonuçlanıyordu. Bunun yanı sıra kuşlar yavrularını yuvada bırakıp gidip yemek arıyorlardı. Ve bir anda yön algısını havai fişek patlamalarıyla kaybeden kuşlar tekrar yuvalarına dönemiyordu. Haliyle yavrularında kötü bir sonu oluyordu insanların bu eğlence anlayışı yüzünden. Bunun dışında kedi ve köpeklerde de aynı durum söz konusu. Travmatik sonuçların dışında da yaralanmalar, ani ölümler kedi ve köpeklerin de havai fişek gösterilerindeki bir bilançosu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hayvanlara olan zararları diyelim. Gürültü kirliliğinden zaten bahsetmeye gerek yok. Sanırım hepimizin malumudur. Özellikle çocuğu, hastası, yaşlısı olan insanlar bundan çok daha muzdariptir. Bu konuda çok bir şey anlatmaya gerek duymuyorum, çünkü hepimizin yaşadığı bir durum” dedi.

“Bu katliama artık dur diyelim”
Çubukçu, bu katliamının artık son bulması gerektiğini söyleyerek, “Öncelikle havai fişek bir kimyasal. Biz bu kimyasalı atıyoruz ve bu maddeler havada asılı kalıyorlar ve ardından biz bunları soluyoruz. Tüm canlıların ciğerlerine enteresan bir şekilde zarar verdiğimiz bir eğlence anlayışımız var. Bunun haricinde havai fişeklerin patlamasını sağlayan kurşun maddesi aynı şekilde insanlarda sinir iletimine engel olup, bir takım hastalıklara yol açabiliyormuş. Baryum elementi de kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek hastalıklara yol açan bir element. Benim anlayamadığım şey bu garip eğlence anlayışının insanlarda hala neden olduğu. Çünkü gerçekten çok ciddi zararları olan bir şey. Biz HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak özellikle bu vahim olayın ardından tüm belediyelerin en azından kendi sınırları içerisinde havai fişek gösterilerini yasaklamaları konusunda bir kampanya başlattık. Güncel bilgilere göre Türkiye çapında 88 belediye havai fişek gösterilerini yasakladı. Ben de Sivas Belediye Başkanımızın ve Belediye Meclisimizin duyarlılığına inanarak Sivas Belediyesinin de bu belediyeler arasına katılacağını umuyor ve ricada bulunuyorum. Bu katliama artık dur diyelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göbeği olanlar giremiyor, girebilenler temmuzda karın tadını çıkartıyor Bunaltan yaz sıcaklarında serinlemek isteyen Sivaslılar, temmuz ayında karın tadını çıkartmak için o mağaraya giriyor
YEREL HABERLER Göbeği olanlar giremiyor, girebilenler temmuzda karın ...
40 kadın hayatlarını değiştirdi 40 kadından oluşan yardım grubu, Sivas’ta 20 yıldır iki odalı bir gecekonduda yaşayan 6 kişilik aile için başlattıkları çalışma ile birçok aile gibi Yılmaz ailesinin de hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER 40 kadın hayatlarını değiştirdi 40 kadından oluşan ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazansında iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta iki ...
Sivas’ta karton taraftarlara konser Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, "Futbolu çok özledik" temasıyla yeni stadyumda karton taraftarlara konser verdi
YEREL HABERLER Sivas’ta karton taraftarlara konser Keman sanatçısı ...
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu çözüm Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut Zereyak, yaz aylarında insanların temel sorunu olan terlemenin önüne botoks yöntemiyle geçilebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu ...
Sivas’ta 1 köy karantina alındı Sivas ‘ın Zara ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 köy karantina alındı Sivas ‘ın Zara ...
15 Temmuz’a özel 5 bin adet maske üretildi Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel tasarım 5 bin adet maske üretti
YEREL HABERLER 15 Temmuz’a özel 5 bin adet maske üretildi Sivas Halk ...
Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
YEREL HABERLER Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı
Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz ...
Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçından galip ayrılmalıyız” “Hakan Arslan’ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi”
YEREL HABERLER Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik ...
Sivas’ta kentsel dönüşüm çalışmaları Sivas'ta uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını görüşmek üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi Ankara’ya çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Sivas’ta kentsel dönüşüm çalışmaları Sivas'ta ...
Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi
YEREL HABERLER Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole ...
Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi
YEREL HABERLER Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi
Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri için Prototipleme Atölyesi hizmete başladı.
YEREL HABERLER Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas’ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas’ta 18 ...
“Köyde yaşamak için ‘bir sürü’ neden projesi” protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı
YEREL HABERLER “Köyde yaşamak için ‘bir sürü’ neden projesi” ...
Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler Sivas’ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı
YEREL HABERLER Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale ...
Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı
YEREL HABERLER Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X