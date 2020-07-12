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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

İHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Sivas istikametine giden A.A. yönetimindeki 58 ABN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çardak mevkiinde takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan K.A, T.A, K.A ve M.T.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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