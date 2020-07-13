Sivas'ta 15 Temmuz'a özel maske üretildi



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla 10 bin adet özel maske üretildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan´ın talimatı doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü için üzerinde logo bulunan 10 bin adet maske üretildi. Olgunlaşma Enstitüsü tasarım atölyelerinde modellenen ve grafik tasarım bölümünce özel olarak tasarlanan 15 Temmuz'a özel maskeler, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde valilik tarafından halka dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-07-13 11:55:24



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