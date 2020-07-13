Kaymakamlıktaki müdürün testi pozitif çıktı, 55 kişi teste alındı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamlığında görevli bir birim müdürünün Covid19 testi pozitif çıktı, temas kurduğu 55 kişi testten geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Kangal ilçesinde İlçe Kaymakamlığında bir birim müdürünün Covid19 testi pozitif çıktı. Hafta tatilinde memleketine giden pozitif vaka memleketinde bulunan bir hastanede kontrol altına alındı. Vakanın ilçede temas kurduğu 55 kişi ve kaymakamlık personeli de testten geçirildi. 55 kişide yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu. İlçede pandemi tedbirleri ve denetimler arttırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.