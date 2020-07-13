Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada müze ve kafeterya açıldı Sivas Kongre Müzesi’nin içerisine yapılan Müze Mağazası ve Müze Kafeterya açılışı gerçekleştirildi

Sivas Kongre Müzesi’nin içerisine yapılan Müze Mağazası ve Müze Kafeterya açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Kongresi ile Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongre binası müze haline getirilmesinin ardından oldukça önem kazanmıştı. Günümüzde müze olarak kullanılan Kongre Müzesi içerisinde yeni iki projeye imza atıldı. Kültür A.Ş. tarafından binanın içerisine mağaza ve kafeterya yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Protokolünün katılımıyla Müze Mağazası ve Kafeteryası açılış töreni gerçekleştirildi. Kongre binasının önünde gerçekleşen programda kurdele kesiminin ardından Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve il protokolü müze mağaza ve kafeteryayı gezdi.

Sivas'ın müze şehri olacağını söyleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, “Müzelerimize farklı temalar da vererek müzelerimizi yaşayan müzelere dönüştürmemiz lazım. Yoğun bir müze çalışmalarımız var. Birkaç yıl içerinde Sivas müze şehri olacak. 20’ye yakın müzemizi Sivas’ımıza kazandıracağız. Göz bebeğimiz Kongre Müzesinde geçmişten beri müze shop olarak tasarlanan alan boştu, orayı da Kültür A.Ş bünyesinde Sivas’ın ruhuna uygun, Sivas’ın geleneksel motiflerinin de satışları yapılacağı bir müze oldu. Müzelerimizde, kültürel mekanlarımızda vakit geçirmek bu zamanda en önemli temalardan birisi işte oradaki boş alanı da Müze Kafeterya olarak tasarladık” dedi.

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