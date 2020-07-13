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Sivas'ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.

İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.

Sivas'ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.
Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü için alınan 14 günlük karantina kararını Yıldızeli Kaymakamlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda, "Yıldızeli İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla 13.07.2020 tarihinden itibaren ilçemiz Geynik Köyü 14 gün karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımıza alınan kararların uygulama noktasında teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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