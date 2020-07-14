Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı Sivas’ın Altınyayla İlçesi Deliilyas beldesi Belediyesi Başkanı Mehmet Tek, çim biçme makineleri bozulunca çareyi tırpanda buldu, tırpanı eline alarak kaldırımlardaki yabani otları biçti

Sivas’ın Altınyayla İlçesi Deliilyas beldesi Belediyesi Başkanı Mehmet Tek, çim biçme makineleri bozulunca çareyi tırpanda buldu, tırpanı eline alarak kaldırımlardaki yabani otları biçti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Belediye Başkanı Mehmet Tek, belediyenin çim biçme makinesi bozulunca çareyi geleneksel yöntemde buldu. Belediye bütçesinin kısık olması ve yeni bir çim biçme makinesi alamaması nedeniyle Başkan Tek, kolları sıvadı. Personel yetersizliğinin de bulunduğu belediyede Başkan Tek, eline aldığı tırpanla yol kenarlarında ki yabani otlar ile belediyeye ait tarlada yetişen yoncaları kendi imkanlarıyla biçiyor.

Makineleri bozuldu, çareyi başkan buldu

Belediye Başkanı Mehmet Tek, çim biçme makinesinin bozuk olduğunu belirterek, “Çevre ve yol kenarlarında ki otları da biçiyorduk. Bizim çim biçme makinemiz bozuk olduğu için personelin her biri de bir yerde. İş bize düştü. Bizde gücümüzün yettiğince boş kaldıkça gelip hem yoncamızı biçiyoruz hem çimleri biçiyoruz. Yeri geliyor sulamaya gidiyoruz. Böylece belediyenin işlerini geri koymamak kaydıyla hem fiziki olarak hem beynen belediyemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Belediye Başkanlığı yapmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kolları sıvadı, ot biçti

Kolaları sıvayan Başkan Tek, kimi zaman ot kim zaman ise yonca biçtiğini dile getirerek, “Bu saatlerde herkes işinin başında. Tarlasında, bahçesinde, bağında. Herkes bir şeyler ile uğraşıyor. Biz de Belediyenin personeli yetersiz olduğu için yeri geliyor ot biçiyoruz, yeri geliyor yonca biçiyoruz, yeri geliyor bekçilik yapıyoruz. Bu şekilde Belediyemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Durumumuz vahim. Makine alacak kasamızda para yoktur. Hiçbir şey alternatifsiz değildir. Teknolojisi herkes kullanmak faydalanmak ister. Bizler de kullanamadığımız için imkanlarımız yetersiz olduğu için rabbimin verdiği fiziği hiç çekinmeden tereddüt etmeden tarlada tapanda kullanmaya çalışıyoruz.’’dedi.

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