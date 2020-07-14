Kurbanlık hayvanlara dikkat Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık hayvanlara dikkat Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı

İHA

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı.

Kurbanlık hayvanlara dikkat Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı.
2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 26 Haziran tarihinde ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teknoloji kullanımını ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda TÜRKVET' te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için Bakanlık tarafından https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ve mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılıyor ve aynı zamanda söz konusu bilgiler edevlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Kurbanlık hayvanın özellikleri
İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Kurbanlık hayvan deve için beş; sığır ve manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teşkil etmez’’ ifadelerine yer verdi.
İl pandemi kurulunun kararlarına uygun hareket edilmeli
Yıldız, kurbanlık hayvanlardan elde edilen etlerin, sıcak ve taze olduğu için 1420 derecede 56 saat dinlendirilmesi ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılması gerektiğini ifade ederek, “Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4 derecede soğutulmalıdır. Covid19 salgını nedeniyle kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine maskesiz girilmemesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve İl Pandemi Kurulu’nun kararlarına uygun hareket edilmelidir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta gergin anlar Polisin takip ettiği bir kişiyi araçtan indirmek için mahallede havaya ateş açması paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta gergin anlar Polisin takip ettiği bir kişiyi ...
Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi
YEREL HABERLER Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı ...
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa ...
Pamukkale’nin kardeşi Altınkale’de sona yaklaşılıyor Sivas'ta yapımı devam eden Altınkale projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayhan," Birkaç ay sonra herkesi bu doğa güzelliğini görmeye davet ediyorum’’ dedi
YEREL HABERLER Pamukkale’nin kardeşi Altınkale’de sona ...
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı, Sivas'ta anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı, Sivas'ta anıldı
Şehit savcı adına 50 bin metre karelik park Sivas Belediyesi Gültepe Mahallesinde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz adına 50 bin metre kare genişliğinde park inşa ediyor
YEREL HABERLER Şehit savcı adına 50 bin metre karelik park Sivas ...
Günlük 9 kilo yem yiyen 1 tonluk boğa, alıcılarını bekliyor Sivas’ta yetiştirilen ‘Simental’ cinsi 1 tonluk boğa, dev cüssesi ile görenleri hayrete düşürüyor
YEREL HABERLER Günlük 9 kilo yem yiyen 1 tonluk boğa, alıcılarını ...
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı Sivas’ın Altınyayla İlçesi Deliilyas beldesi Belediyesi Başkanı Mehmet Tek, çim biçme makineleri bozulunca çareyi tırpanda buldu, tırpanı eline alarak kaldırımlardaki yabani otları biçti
YEREL HABERLER Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı ...
Sivas'ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.
YEREL HABERLER Sivas'ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ...
Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada müze ve kafeterya açıldı Sivas Kongre Müzesi’nin içerisine yapılan Müze Mağazası ve Müze Kafeterya açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada müze ve ...
Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi Sivas Kültür A.Ş'nin projesi olan TakSivas uygulaması ile en yakın taksi, tek tuşla müşterinin bulunduğu noktaya gidecek
YEREL HABERLER Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi Sivas Kültür A.Ş'nin ...
Kaymakamlıktaki müdürün testi pozitif çıktı, 55 kişi teste alındı
YEREL HABERLER Kaymakamlıktaki müdürün testi pozitif çıktı, 55 kişi ...
Floor Curling ile eğlendiler
YEREL HABERLER Floor Curling ile eğlendiler
16 yaşında idamla yargılandı, 15 Temmuz’da hain FETÖ kurşunu ile şehit oldu 15 Temmuz şehitlerden Halil Kantarcı’nın babası Ali Kantarcı ve annesi Fadime Kantarcı, hain darbe girişiminin 4.yıl dönümüne günler kala aldıkları Ayasofya kararı ile mutlu oldu
YEREL HABERLER 16 yaşında idamla yargılandı, 15 Temmuz’da hain FETÖ ...
Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında çalışıyor
YEREL HABERLER Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası ...
Sivas'ta 15 Temmuz'a özel maske üretildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 15 Temmuz'a özel maske üretildi
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
YEREL HABERLER Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Uyuz olanlar giriyordu, şimdi ise serinlemek isteyenlerin akınına uğradı Havaların ısınması ile Sivas'ta ki Uyuz gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme havuzuna döndü
YEREL HABERLER Uyuz olanlar giriyordu, şimdi ise serinlemek ...
15 Temmuz’a özel 10 bin adet maske ürettiler Sivas'taHalk Eğitim Müdürlüğü'nün ardında Olgunlaşma Enstitüsü'de 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. Yıl dönümüne özel tasarım maske üretti
YEREL HABERLER 15 Temmuz’a özel 10 bin adet maske ...
Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sürdürüp Zaralıların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları yerinde inceliyor
YEREL HABERLER Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor Zara Belediye ...
Gürün'de otomobil devrildi, aynı aileden 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gürün'de otomobil devrildi, aynı aileden 5 kişi ...
Sivas’ta otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta otomobil takla attı: 5 yaralı
Husumetlisini karnından silahla yaraladı
YEREL HABERLER Husumetlisini karnından silahla yaraladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X