Sivasspor 11. kez korona testinden geçti

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DG Sivasspor’a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez Covid19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen Sivasspor A takım futbolcularına ve destek ekibe 11. kez korona virüs testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan kırmızıbeyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Diğer yandan Sivasspor yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.

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