Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü parmaklığına çarpan cipin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Demiral (20) yönetimindeki 58 FD 019 cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak üzerindeki Çepni köprüsünün parmaklıklarına çarparak ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Demiral ile yanındaki Fidan (73), Hakverdi (56), Gülten (49) ve Işıl Bulduk (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2020-07-14 23:20:16



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