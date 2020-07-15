Mehterli 15 Temmuz anması Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İmam-Hatif Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İmamHatif Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile anıldı.

Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bir dizi etkinliklerle anıldı. Etkinlikler içerisinde en çok dikkat çeken, Şarkışla İmamHatif Lisesi Mehter Takımının gösterisi oldu. Öğrenciler oluşan mehteran ekibinin gösteri ilçe meydanında gerçekleşti. Gösteri ilçe halkının beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.