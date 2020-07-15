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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

İHA

Sivas Adliyesi'nden yapılan basın açıklamasında, Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam ettiği belirtildi.

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

Sivas Adliyesi’nden yapılan basın açıklamasında, Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam ettiği belirtildi.
Sivas Adliyesi’nde bir hakimde Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından ortaya atılan “karantina” iddialarına cevap geldi. Yapılan yazılı basın açıklamasında, Sivas adliyesinde adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiğini belirtilip, “Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında ‘Sivas Adliyesi Kovid19 salgını nedeniyle tahliye ediliyor’ başlıklı haber ve paylaşımların yayınlanması üzerine bir basın açıklaması yapılması hâsıl olmuştur. Covid19 salgını nedeniyle Sivas Adliyesinin tahliye edileceği ya da kapatılacağı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte 14/07/2020 tarihinde adliyede görev yapan iki yargı mensubunda Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine derhal filyasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Covid19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir” dendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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