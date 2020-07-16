Sivas'a şehit acısı düştü

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi, memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Şehit polislerden Muhammed Demir'in acı haberi, Sivas´ta Mevlana Mahallesi 20'nci Sokak'ta oturan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğunu yetkililerden öğrenen Dilber ve İbrahim Demir çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da şehidin baba ocağına gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu belirtilen şehit polis memuru Muhammed Demir´in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-07-16 10:20:53



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