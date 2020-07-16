Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı

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Uğur YİĞİT/ZARA (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Zara ilçesi Akören köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını ise Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşılayacağı belirtildi. Kent genelinde normalleşme süreciyle birlikte karantinaya alınan köy sayısı ise 5'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Zara Uğur YİĞİT

2020-07-16 21:20:42



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