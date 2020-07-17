Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti

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DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Sivasspor A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 12. kez korona virüs testi yaptı.

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