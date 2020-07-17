Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti

İHA

DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti

DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Sivasspor A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 12. kez korona virüs testi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı Sivas'ın Divriği ...
Yeniden köylü olabilmek için referandum yaptılar Referandumla köylerini mahalleye dönüştüren Uzuntepeliler, 17 yıl sonra yeniden köylü olabilmek için sandığa giderek “evet” dedi
YEREL HABERLER Yeniden köylü olabilmek için referandum ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasıyla cep telefonunda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir’in babası İbrahim Demir'i cep telefonuyla arayarak başsağlığı diledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasıyla cep ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye ...
Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
Sivas'a şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Sivas'a şehit ateşi düştü (3)
Sivaslı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sivaslı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Sivas'a şehit ateşi düştü (2)
Sivaslı şehidin naaşı memleketine getirildi
YEREL HABERLER Sivaslı şehidin naaşı memleketine getirildi
Gürün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gürün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Şehit annesi, gözyaşlarına hakim olamadı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen programda Şehit Halil Kantarcı’nın annesi Fadime Kantarcı gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Şehit annesi, gözyaşlarına hakim olamadı 15 Temmuz ...
Türkiye birincisi oldu, Sivas’a gurur yaşattı Sivas’ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.
YEREL HABERLER Türkiye birincisi oldu, Sivas’a gurur ...
Sivas'a şehit acısı düştü
YEREL HABERLER Sivas'a şehit acısı düştü
Şehit haberi Sivas’a ulaştı
YEREL HABERLER Şehit haberi Sivas’a ulaştı
Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı
YEREL HABERLER Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse ...
Sivas'ta '15 Temmuz' şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta '15 Temmuz' şehitleri anıldı
Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı
YEREL HABERLER Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ...
Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi
YEREL HABERLER Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık ...
Mehterli 15 Temmuz anması Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İmam-Hatif Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile anıldı
YEREL HABERLER Mehterli 15 Temmuz anması Şarkışla’da 15 Temmuz ...
Sivasspor'da, Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivasspor'da, Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
Vali şehidin hayatının film yapılması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Vali şehidin hayatının film yapılması gerektiğini ...
15 Temmuz anısına tırmandılar
YEREL HABERLER 15 Temmuz anısına tırmandılar
Sivas’ta konut satışları patladı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre bin 82 adet artarak bin 531’e yükseldi.
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışları patladı Türkiye İstatistik ...
Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu
YEREL HABERLER Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X