Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü



Uğur YİĞİT/DOĞANŞAR (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nun doğa turizmine kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamlığı tarafından ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki, yılın her mevsiminde oluşan doğal güzelliğiyle görenlerin kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Onur Aykaç tarafından kanyonun tanıtımı için Sivas Doğa Spor Kulübü üyeleri ilçeye davet edildi. Kulüp üyeleri, Kaymakam Onur Aykaç ile birlikte kanyonda 8 kilometrelik yürüyüş yaptı. Kulüp üyeleri yürüyüşün ardından doğası, iklimi ve coğrafyasıyla doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlatılan Sarısuvat Kanyonu'nun zirvesinde Türk bayrağı açtı. Kanyonun eşsiz manzarası dron ile de havadan görüntülendi.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, "Doğanşar ilçemiz doğa sporları açısından tabiatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip ilçemizde doğa sporlarını öne çıkarmak ve doğa sporlarını ilçemize kazandırmak için her hafta farklı bir doğa sporu yaparak güzergah çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu hafta da doğa yürüyüşü etkinliğimizde sporcularımızla bir araya geldik. İlçe merkezimize 5 dakikalık mesafede bulunan Sarısuvat Kanyonu'nun derinliklerinde keşfedilmemiş yerleri görme imkanı bulduk" dedi.

Doğa Spor Kulübü üyesi Zeki Söylemez (57) ise, "Yaklaşık 20 yıldır dağcılık, doğa sporları ve kampçılık faaliyeti yapıyoruz. Türkiye'nin bir çok dağına tırmandık, doğa yürüyüşleri ve kamp yaptık. Sarısuvat vadisini geziyoruz. Gerçekten çok güzel ve bakir bir yer 2 yıl önce buranın keşfini yapmıştık. Çeşitli rotalarını çıkarmıştık. Kaymakam beyin daveti ile geldik. Çok güzel bir faaliyet yaptık. Kayalık bölgelere tırmandık. Bayrağımızı açtık. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Barış Çirci (31) de, "Uzun süredir sosyal medyada içerik üretiyorum. Dağcılık, kamp ve doğa yürüyüşleri yapıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafını gezerek tanıyorum. Sarısuvat Kanyonu'nda yürüyüş rotalarını belirledikten sonra sarp kayalıkların zirvesine çıkıp manzarasını izledik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Doğansar Uğur YİĞİT

2020-07-18 16:02:29



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