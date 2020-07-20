Süper Lig: Sivasspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20
75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte buluşan Stancu'nun şutunda top direkten döndü.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrhim Bozbey xx, İlker Takpak xx
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 60 xx), Appındangoye xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xxx (Armin Derlek dk. 90 ?), Yatabare xx (Skuletic dk. 90 ?), Fatih Aksoy xx (Hakan Arslan dk. 60 x), Emre Kılınç xx (Fernandao dk. 89 ?), Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, AhmetOğuz xx (Van Beıjnen dk. 89 ?), Halil İbrahim xx (Rahmetullah Berişbek dk. 63 xx) , Berat Özdemir x, Bogdan Stancu xx (İker Karakaş dk. 80 x), Sessegnon x (Gökhan Altıparmak dk. 63 x) , Zargo Toure xx, Candeıas x (Seuntjens dk. 80 x), Soner Dikmen xx, Flavıo Ramos x, Polomat x
Yedekler : Ertaç, Burak Çapkınoğlu xx, Fabrıcıo, Van Beijnen, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Kone (dk. 29), Yatabare (dk. 67) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy (Sivasspor), Polomat (Gençlerbirliği)
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