Sivasspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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Süper Lig’de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği’ni 20 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün top başı yaparak ligin 34. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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