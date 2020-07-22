İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya görevi devretti Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya görevi devretti Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

İHA

– İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya görevi devretti Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

– İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.
Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütürken İstanbul Şile Kaymakamlığına atanan Mehmet Nebi Kaya'nın devir teslim töreni gerçekleştirildi. Valilik makamında gerçekleşen törende Mehmet Nebi Kaya görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Mehmet Nebi Kaya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Cengiz Nayman’a ise yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Valisi, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
YEREL HABERLER Sivas Valisi, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne dalış ...
Sivas’ta kayısı hasadı başladı Kayısı üretiminde 10. sırada yer alan ve 10 bin dekar alanda kayısı üretimi yapılan Sivas'ın Gürün ilçesinde kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Sivas’ta kayısı hasadı başladı Kayısı üretiminde 10. ...
Suyunun berraklığıyla dikkat çeken Gökpınar gölü, sualtı güzelliğiyle büyüledi Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla ve turkuvaz mavisi görünümüyle dikkat çeken, ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak isimlendirilen Gökpınar gölü, sualtı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
YEREL HABERLER Suyunun berraklığıyla dikkat çeken Gökpınar gölü, ...
Dünyaca ünlü kangallar, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas Kangalları, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar.
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü kangallar, kavurucu sıcaklarda ırmakta ...
Dededen kalma saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Dededen kalma saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor
Sivasspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
Rıza Çalımbay: “Şampiyonluğa değer şeyler yaptık”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Şampiyonluğa değer şeyler yaptık”
Sivas’ta Bocce sporu tanıtıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta Bocce sporu tanıtıldı
Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Sivas’ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren kahvehanelerde dezenfekte çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Sivas’ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor Sivas ...
Otomobil değil bisiklet, görenler bir daha bakıyor Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan bir gencin bisikletine taktığı otomobil lastiği görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER Otomobil değil bisiklet, görenler bir daha ...
Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle görüntülendi Sivas’ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle ...
LGS birincilerine Başkan Bilgin’den ödül Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, LGS sınavında Türkiye 1.’leri arasına giren Sivaslı öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi
YEREL HABERLER LGS birincilerine Başkan Bilgin’den ödül Sivas ...
41 dereceyi bulan sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme denemesi başarısız oldu
YEREL HABERLER 41 dereceyi bulan sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme ...
“Şehri Sultandan Kareler” yarışmasında katılım süresi uzatıldı Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesinde düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışmasına başvuru süreci pandemi dolayısıyla uzatıldı.
YEREL HABERLER “Şehri Sultandan Kareler” yarışmasında katılım süresi ...
Üniversite değerlerine sahip çıkıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,genç nesillerle buluşturulmak üzere 10 Sivas türküsü bir albümde toplayarak kültür hayatına önemli katkıda bulundu.
YEREL HABERLER Üniversite değerlerine sahip çıkıyor Sivas Cumhuriyet ...
Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyor
Örenlice Barajı’nın tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak Sivas’ın Ulaş ilçesinde yapılan 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Örenlice Barajının tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Örenlice Barajı’nın tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar ...
Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı
YEREL HABERLER Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve ...
3 metrelik çukurda mahsur kalan köpek ve koyunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 3 metrelik çukurda mahsur kalan köpek ve koyunu ...
Seyir halindeyken dumanlar içerisinde kalan otomobil korkuttu
YEREL HABERLER Seyir halindeyken dumanlar içerisinde kalan otomobil ...
Taha Akgül: “Sakatlık sürecim bitti, hedefim Dünya Şampiyonası” Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül: “Güreşi çok özledim, bir an evvel minderlere kavuşmak istiyorum”
YEREL HABERLER Taha Akgül: “Sakatlık sürecim bitti, hedefim Dünya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X