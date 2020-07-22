İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya görevi devretti Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

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– İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Valilik makamında gerçekleşen törenle Cengiz Nayman'a devretti.

Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütürken İstanbul Şile Kaymakamlığına atanan Mehmet Nebi Kaya'nın devir teslim töreni gerçekleştirildi. Valilik makamında gerçekleşen törende Mehmet Nebi Kaya görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Mehmet Nebi Kaya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Cengiz Nayman’a ise yeni görevinde başarılar diledi.

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