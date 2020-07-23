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30 dakikada kalp deliği tedavisi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, ‘Şemsiye’ yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi.

30 dakikada kalp deliği tedavisi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, ‘Şemsiye’ yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, ‘Şemsiye’ yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, doğuştan gelen bir rahatsızlık olan ve halk arasından kalp deliği olarak tabir edilen ASD hastalığı hakkından önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, ASD hastaların büyük bir çoğunluğunun pediatrik yaş grubundayken deliklere müdahale edilip kapatıldığını belirterek, “Yetişkin dönemlere kadar fark edilmeyip gelen hastalarda mevcuttur. Bu deliklerin kapatılması gerekmektedir. Bu delikler kapatılmadığı takdirde kalp yetersizlikleri, ritim bozuklukları, nefes darlığı, akciğer hastalıkları gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Tabi detaylı bir değerlendirme sonucunda hastanın ekosu yapılıp, yeterli tetkikler yapıldıktan sonra kapatılmaya uygun olup olmadığını karar vermekteyiz’’ dedi.
Ameliyat olmadan kısa sürede tedavi ediliyor
Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp deliklerinin kısa sürede kapatılabildiği dile getirerek, “Yıllar öncesinde bu kalp delikleri diye bahsettiğimiz bu ASD açık kalp ameliyatları ile kapatılıyordu. Ancak günümüzde sadece kasıktan ufak bir iğneyle girerek yarım saat 45 dakikalık bir sürede, ‘Şemsiye’ yöntemi ile bu delikleri kapatmaktayız. Hastamız ertesi gün herhangi bir iş gücü kaybı olmadan kısa sürede normal yaşantısına dönmektedir. Bu gün hastamızı aldık. Kalp deliğiyle gelen bir hastamız ve doğuştan olan bir hastalık olan ASD dediğimiz kalp deliğiyle gelen bir hastamız vardı. Takibimiz de olan bir hastamızdı. Hastamıza yapılan laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda hastamızda ki bu kalp deliğinin ameliyatsız kapatılmaya uygun olduğunu gördük ve hastamızı şemsiye yöntemi dediğimiz işleme aldık. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem neticesinde kalbindeki bu delik kapatılmış oldu. Hastamız gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Uzun süre yatağa bağlı kalacak herhangi bir sorunu yok. Hastamız mobilize oldu. En kısa südre muhtemelen yarın taburcu yapacağız. En kısa sürede de işine dönecek, normal yaşantısına devam edecek. En büyük avantaj açık bir kalp cerrahisine gitmeden bunu kasıktan sadece ufak bir iğneyle kasıktan girerek, yarım saatlik bir sürede şemsiye dediğimiz yöntemle bu delikleri kapatmaktayız’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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