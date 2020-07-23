Sivas’ta 2 köy karantinaya alındı Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyleri karantinaya alındı.

"O kurnadan bu kurnaya"

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Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyleri karantinaya alındı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere 2 köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar göre Kangal İlçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar gereği köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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