Tekeri patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde tekeri patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Sivas'ın Gürün ilçesinde tekeri patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yazyurdu mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeki F.D (55) idaresindeki Mercedes marka 06 BLG 686 plakalı kamyon tekerinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün devlet hastanesini kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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