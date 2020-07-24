Gühertaş köyünde Covid-19 karantinası sona erdi

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Sivas’ın Zara ilçesi Gühertaş köyünde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.

Zara ilçesi Gühertaş köyünde Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan Covid19 karantinası dün itibariyle sona erdi. Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Zara ilçesi Gühertaş köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir “ ifadelerine yer verildi.

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