Sivas’ta bir köye giriş, çıkışlar yasaklandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas Valiliği, Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyüne giriş ve çıkışların yasaklandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü 25 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

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