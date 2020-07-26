Sivas'ta 1 köyde karantina uygulaması kaldırıldı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz ilçesi Yıldızeli ilçesi Geynik köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından bugün itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kent genelinde 6 köyde karantina uygulaması ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-07-26 13:05:04



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