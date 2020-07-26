Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Yıldızeli ilçesi Geynik köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından 26.07.2020 (bugün) 23.59 itibarıyla karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir“ ifadelerine yer verildi.
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