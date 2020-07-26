Sivas’a basın müzesi kurulacak Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas'ta kurulacak Basın Müzesiyle gazetecilerin hatıralarının yaşatılacağını söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan , 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kurulacak Basın Müzesi’yle gazetecilerin hatıralarının yaşatılacağını söyledi.

Sivas Valiliği, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan basın mensupları onuruna kahvaltı programı düzenlendi. Programa, Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, LGS’de elde edilen sonuçlar ve Sivas'ın eğitimdeki başarısını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra ise Gazeteci Sirer Doğan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci de birer konuşma yaparak, basın mensuplarını selamlayıp bayramlarını kutladı.

Daha sonra söz alan Vali Salih Ayhan ise halkın etkili ve güçlü sesi olan basın, güncel konular hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması ve yönlendirilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Sivas’ın çok köklü bir basın geleneğine sahip olduğunu hatırlatan Vali Ayhan, “Basının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Şehrimizi ilgilendiren konulara hassasiyetle yaklaşan ilimiz basını, Sivas’ın gelişimini ve değişimini ön plana alan paylaşımları ile örnek olmaktadır. İlimizde planlanan, yapımı devam eden ve hizmete açılan yatırımları kamuoyunda paylaşarak kamuoyunun bilgilenmesini sağlayan, Sivas ile ilgili gelişmeleri gerek Sivas gündemine gerekse ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan yazılı ve görsel medyamıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ilimize kazandıracağımız ‘Basın Müzesi’ ile de birçok gazetecimizin hatıratını burada yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, görevi başında hayatını kaybeden ilimizin önemli gazetecilerinden Âdem Yavuz, İsmail Güneş, Hakan Tipiler, Hidayet Çolakoğlu ve Nazım Düz’ü rahmetle anıyor, basın kuruluşlarına, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, Basın Bayramınızı kutluyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilere ve LGS'de başarı elde eden öğrencilere hediye takdimi gerçekleştirildi.

Basın Bayramı programı, ebediyete irtihal eden gazeteciler için Atölye Camisi'nde Mevlidi Şerif programı okunması ile sona erdi. Vali Salih Ayhan ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş’unda katıldığı programda rahmeti rahmana kavuşan gazeteciler için dualar okundu.

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