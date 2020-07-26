Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı

Sivas’ta şarampole uçan araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kız çocuğunun feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SivasKayseri yolu Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine ilerleyen S.K. idaresindeki 60 TT 032 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 18 AF 039 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Citroen marka hafif ticari araç şarampole uçtu. Şarampole uçan araçta bulunan aynı anne, baba ve 5 çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Sinir krizi geçiren 18 AF 039 plakalı otomobildeki hamile kadın da hastaneye kaldırıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan iki kız çocuğunun anne ve baba feryatları ise yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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