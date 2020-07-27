Demir Grup Sivasspor'da ayrılık



SİVAS / DHADemir Grup Sivasspor, kontratı biten Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Sivas

2020-07-27 11:29:54



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