Sivas için fırtına uyarısı

Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda 28 Temmuz Salı günü saat 10.00 ile 18.00 arasında ilin Güney ve Doğu bölümünde kalan ilçelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlardan olası; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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