Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu

DHA

Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu


Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan bıçak bileme tezgahları ve bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentte 3 nesildir bıçakçılıkla uğraşan Hasan İnanıcı (53), kendilerini bileyici olarak tanıtanlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde hayvanların zorluk çekeceğini kaydetti. 
Sivas'ta, Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçaklarını keskinleştirmek için bileyicilerin yolunu tuttu. Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri, bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, bıçaklarını getirenler dükkanlara teslim edip sıraya giriyor. Bilenen bıçaklar paketlenerek, sahiplerine teslim ediliyor.
Kentte 3 nesildir bıçakçılıkla uğraşan Hasan İnanıcı, bileme işlerinin bu sene iyi olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'ndan dolayı aşırı bir yoğunluk var. İnsanların son günlere bırakmamasını istiyoruz. Bıçaklarını bildikleri, güvendikleri ustalara götürmelerini istiyoruz. Sokak aralarında kendilerini bileyici olarak tanıtanlara yaptırmasınlar. Güvenilir ustalara yaptırsınlar. Çünkü biz bıçakları kesinlikle yakmıyoruz. Bıçak yanarsa suyu kaçar ve güzel kesim kesinlikle olmaz. Keserken hayvanı murdar eder, hayvan zorluk çeker. Bıçak işlerini son günlere bırakmasınlar. Kendilerini sokak aralarında bileyici olarak tanıtanlara kesinlikle bu işi yaptırmasınlar" dedi. 
Kurban Bayramı için bıçak bileme mesaisinin 20 gün önce başladığını belirten Emre Göçere ise, "Kurban Bayramı'ndan dolayı işlerde şu anda yoğunluk var. Bu yoğunluk 15-20 gün öncesinden başladı. Virüsten dolayı millet kalabalıktan kaçtığı için şimdi yeni yeni geliyorlar. Yoğunluk devam ediyor. İtinayla güzellikle müşterilerimizin kurban bıçaklarını hazırlıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL
2020-07-28 16:55:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3’te 1 oranında geriledi Alıcılar kurbanlık hayvanlarını Pazar yerine köylerden almayı tercih etti, pazarlarda ise neredeyse hayvan kalmadı
YEREL HABERLER Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş ...
Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtladı
YEREL HABERLER Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtladı
Sivas Belediyespor, Ali Say ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Ali Say ile yeniden anlaştı
KKKA’da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok KKKA vakalarında yaşanan 5 kat artış vatandaşları tedirgin ederken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, son 20 gündür KKKA şüphesiyle ölümün gerçekleşmediğini söyledi
YEREL HABERLER KKKA’da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok KKKA ...
Emre Kılınç, Sivasspor’a veda etti Emre Kılınç: “Sivasspor’u hep hatırlayacağım”
YEREL HABERLER Emre Kılınç, Sivasspor’a veda etti Emre Kılınç: ...
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Anız yakanlara dekar başına 60 TL ceza Sivas’ta başlayan hububat hasadıyla birlikte anız yakan çiftçilere idari para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Anız yakanlara dekar başına 60 TL ceza Sivas’ta ...
Kurban’da korona virüse dikkat Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Kurban’da korona virüse dikkat Sivas Ziraat Odası ...
Sivas için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Sivas için fırtına uyarısı
Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı
YEREL HABERLER Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı
Sivasspor kan bağışına destek istedi
YEREL HABERLER Sivasspor kan bağışına destek istedi
Başkan Bilgin: “Sivas’ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz” Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Sivas’ın her bölgesini yaşanabilir ...
Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş´a veda
YEREL HABERLER Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş´a veda
Sivasspor’dan Emre ve Mert Hakan için veda mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Emre ve Mert Hakan için veda mesajı
Demir Grup Sivasspor'da ayrılık
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'da ayrılık
Dört tekerli aracı iki teker üzerinde kullanıyor Sivas’ta çılgın sürücü, dört tekerli ATV motoru ile çift teker üstünde yaptığı akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Dört tekerli aracı iki teker üzerinde ...
Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip sahip çıktı Sivas’ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor
YEREL HABERLER Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip ...
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i ...
Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların ...
Sivas’a basın müzesi kurulacak Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas'ta kurulacak Basın Müzesiyle gazetecilerin hatıralarının yaşatılacağını söyledi
YEREL HABERLER Sivas’a basın müzesi kurulacak Sivas Valisi Salih ...
Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi
YEREL HABERLER Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, uyarılara aldırış ...
Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez doğalgaz borusu patladı
YEREL HABERLER Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez doğalgaz borusu ...
Sivasspor’dan UEFA paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan UEFA paylaşımı
Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X