Sivas'ta bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, Kurban Bayramı için alışverişe çıkanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, çoğunluğun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşlar, şeker ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Ayrıca banka önleri ve PTT önünde de yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkanların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Caddelerde görevlendirilen polis ekipleri, maskesi olmayan ve doğru takmayanları sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2020-07-29 16:14:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.