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Sultan Abdülhamid Han’a at yetiştirilen haralar, turizme kazandırılıyor Sivas’ta Sultan Abdülhamid Han için at yetiştirilen tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarının bir yıl çerisinde tamamlanması planlanıyor

İHA

Sivas'ta Sultan Abdülhamid Han için at yetiştirilen tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarının bir yıl çerisinde tamamlanması planlanıyor.

Sultan Abdülhamid Han’a at yetiştirilen haralar, turizme kazandırılıyor Sivas’ta Sultan Abdülhamid Han için at yetiştirilen tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarının bir yıl çerisinde tamamlanması planlanıyor

Sivas’ta Sultan Abdülhamid Han için at yetiştirilen tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarının bir yıl çerisinde tamamlanması planlanıyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Hamidiye Eko Turizm Vadisi olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depolarındaki restorasyon çalışmalarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman ile birlikte inceledi.
Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi haraların, ata sporumuzun ve geleneksel kültürümüzün yaşatıldığı bir mekân haline geleceğini belirten Vali Salih Ayhan, SivasAnkara yolu üzerinde 251 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdülhamid Han'a da at gönderen tarihi aygır depolarının çok amaçlı kullanılacağını söyledi.
‘Hamidiye Eko Turizm Parkı’ olarak adlandırılan projenin, bulunduğu konum itibariyle önemli bir fonksiyon üstlendiğini dile getiren Ayhan, "Buradaki 11 adet tarihi yapımızın restorasyonu sonrası, projeye özgün bir misyon yüklenecek. Alanda; müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, macera park ve ata sporları gibi donatılar olacak. Kültürel, ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel anlamda tarihi eserlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek." dedi.
Sivas için son dönemindeki en gözde, en özel projelerden birisini hayata geçireceklerini belirten Vali Ayhan, "Bir yıl sonra burası olağanüstü yoğun olan bir bölge olacak. Doğa güzelliği ve tarihi özellikleri ile içerdiği fonksiyonlarla Sivaslıların beğenerek gelecekleri çok fonksiyonlu bir merkezi hayata geçirmiş olacağız. Burada hem tarih, hem kültür, hem sanat, hem spor, hem gençlik, hem de sosyal amaç var. Birçok fonksiyonu içinde tercih ettiğimiz özel bir proje. Yani Sivas'ımız bir yıl sonra bir cazibe merkezi kazanacak." ifadelerini kullandı.
Proje 4 Etap Halinde Yürüyecek
Projenin etaplar halinde hayata geçtiğini de belirten Vali Ayhan, "Yaklaşık olarak şu an 70 milyon TL'lik bir projeyi dört etap halinde yürütüyoruz. Uzun yıllar boyunca burası hep insanlarımızın isteklerine Sivas'ımıza bir hizmet olarak kazandırılmayı bekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti esnasında ‘Neden buralar bu halde?’ sorusu ve talimatı üzerine de harekete geçildi. Türkiye'de örnek ve bölgede tekten bir proje olacağını vurgulamak isterim. Projede en ince ayrıntısına kadar titiz davranıyor, gayret gösteriyoruz. Sivas'ımıza inşallah güzel bir eseri birlik ve beraberlik içerisinde kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben emek verenlere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, proje çalışanlarımıza, il özel idaremize, belediyemize, sahada çalışan yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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