Sivas’ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini artırdı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini artırdı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik yapılan gıda denetimlerine il müdürü Seyit Yıldız’da katıldı.

İl Müdürü Seyit Yıldız, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, “Gıda denetimlerimizi her ay rutin bir şekilde devam ettiriyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramlarında halkın sağlıklı ürünler tüketmesi noktasında denetimlerimizi daha da sıklaştırıyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle gıda üretimi yapan firmalara hassasiyet gösteriyoruz. Son hafta içerisinde yoğunlaşan denetimlerde, işletmelerin uyguladığı koronavirüs tedbirleri ve hijyen şartlarının yanı sıra kullanılan ürünler, son kullanma tarihleri, depolama şartları sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Yeterli koşulları sağlamayan işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir. Halkımızın kaliteli sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri bizim en önemli görevimiz. Bu konuda kesinlikle tavizimiz yok. Bu açıdan işletmelerimizin titiz ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Hiç kimsenin bayramdaki yoğunluğu bahane ederek hijyenden ödün vermesini kabul edemeyiz. Bayram öncesi tatlı çeşitlerine olan talebin artmasıyla birlikte yoğun olarak çalışan tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, gıda satış ve toplu tüketim yerleri, ekmek, pide üretimi yapan üretim yerleri ve et ürünleri işleyen işyerlerinde yapılan denetimlere ağırlık verildi “ dedi.

Yıldız, vatandaşların kurban etlerinin parçalanması ve kıyma yaptırılması işlemlerini işletme kayıt belgesine sahip iş yerlerine yaptırmalarını gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın, yaşadığımız pandemi döneminde hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketebilmeleri için, etlerin parçalanması ve kıyma yaptırılması işlemlerini et ürünleri işleyen işletme kayıt belgesine sahip işyerlerinde yaptırması gerekiyor. Bilindiği üzere et çabuk bozulan çok hassas bir gıdadır. Uygun olmayan şekilde işlenen ve depolanan etlerde birçok tehlikeli bakteriler oluşur ve bu bakteriler insan sağlığı için önemli bir tehdittir. Özellikle çiğ olarak tüketilen etler gıda zehirlenmelerine neden olabilirler. Kesim sonrası elde edilen etlerin, hemen tüketilmesi ya da dondurulması uygun olmadığından bu işlemlerden önce ambalajsız olarak olgunlaştırılmaları gerekir. Bu amaçla etler kesim sıcaklığından oda sıcaklığına düşene kadar bekletildikten sonra soğutmaya alınmalıdır. Tüketicilerimizin olası gıda ve gıda hijyeni ile ilgili şikâyetlerini kesintisiz hizmet sunan Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri önem arz etmektedir. Bayram süresince nöbetçi zehirlenme ekibimiz 24 saat hizmette olup vatandaşlarımızın şikâyetleri değerlendirilecek, gıda ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğümüz denetimlere devam edilecektir. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkının, sağlık ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini diliyorum ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.