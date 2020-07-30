3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayıp kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 1. katında kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından zanlı kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.