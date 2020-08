İnterpol Başkanı tatilinde Kangalları unutmadı Her Sivas ziyaretinde Kangal çiftliğini ziyaret edip köpeklerle vakit geçiren İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, milli güvenlikte Kangalların öneminin arttığını söyledi

Her Sivas ziyaretinde Kangal çiftliğini ziyaret edip köpeklerle vakit geçiren İnterpolEuropol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, milli güvenlikte Kangalların öneminin arttığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpolEuropol Türkiye Daire Bakanı Lütfi Çiçek bayram tatilini memleketi Sivas’ta geçirdi. Çiçek, her Sivas ziyaretinde olduğu gibi yine Meraküm Mevkiinde bulunan Kangal Yetiştirici ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız’a ait çiftliği ziyaret etti. Burada Kangallar ile vakit geçiren Çiçek, Kangalların milli güvenlikteki yerinin ve öneminin arttığını belirti.



Sınır birliğini Kangallar korudu

Çiçek, 1995 yılında terörle mücadelede görev aldığı dönemler bulunduğu birliğe karşı terörist sızmalarını Kangallar ile engellediğini belirtip, “Sivas’ta Kangallar ile vakit geçirip Ankara'nın tüm stresini atıyoruz. Biraz geçte olsa Kangalların değeri anlaşıldı. Ben 1995 yılında HakkariŞemdinli’de sınır karakolunda görev yaptım. O yıllarda orada benim 3 Kangalım vardı. O Kangal köpekleri sayesinde terör unsurlarının birliğimize sızmasını engelledim. Yıllar sonra Kangal köpeklerindeki bu hassasiyet, duygu, duyarlılık ve koruma yeteneklerinin anlaşılması güzel. Gerek ordumuz, gerek polis teşkilatımız, gerekse diğer güvenlik unsurlarımız Kangal köpeklerinden faydalanacak inşallah” dedi.



Kangallar milli güvenlikte görev alıyor

Sivas’ta arı ırk Kangal genini elinde bulunduran ve bu ırkın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Hüseyin Yıldız, Çiçek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Başkanımızın her Sivas ziyaretinde bizleri de ziyaret etmesi bizi son derece mutlu ediyor. Kendisi Kangallar ile bizden çok daha iyi kaynaşıyor. Emniyetimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz ile Kangalların bu alanda ki kullanımıyla ilgili iletişim halindeyiz. Zamanlara Kangallarımız koruma zeminini çok daha iyi oluşturmaya başladı” şeklinde konuştu.

