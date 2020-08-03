Sivas'ta halk otobüsü ile kamyon çarpıştı; sürücüler yaralı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bağdat Caddesi üzerindeki Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi yönüne giden Emce Cebecioğlu yönetimindeki 58 H 0102 plakalı özel halk otobüsü ile Emre Kekiz'in kullandığı 58 BG 307 plakalı kum yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, halk otobüsü sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekibi kurtardı. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-03 14:45:17



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