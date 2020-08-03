Muammer Yıldırım baba oldu

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DG Sivasspor’un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım baba oldu. Yıldırım'ın, Alaz isminde erkek çocuğu dünyaya geldi.

Sivasspor'un başarılı eldivenlerinden Muammer Zülfikar Yıldırım, baba olma sevinci yaşıyor. Muammer ve Dila Yıldırım çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Yıldırım çifti, çocuklarına Alaz ismini verdi.

Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Muammer Yıldırım, baba olma mutluluğunu yaşadı. Sporcumuzun eşi Dila Yıldırım, Antalya'da sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çift, minik bebeğe Alaz adını verdi. Yıldırım ailesine çocuğuyla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz” ifadelerine yer verildi.

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