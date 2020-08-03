Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyü, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Doğanşar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Yavşancık köyünde koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün boyunca karantina uygulamasına geçilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 8'e yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Doğansar Uğur YİĞİT
2020-08-03 22:35:41
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