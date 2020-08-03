Sivas’ta bir köy karantinaya alındı

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Sivas'ın Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Doğanşar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesi Yavşancık köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süresince karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

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