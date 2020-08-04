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6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı Sivas’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tek bir kişinin bile burnunun kanamaması sevindirdi

İHA

Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.

6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı Sivas’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tek bir kişinin bile burnunun kanamaması sevindirdi

Sivas’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, SivasErzincan karayolu Halit Rıfat Paşa Üstgeçidinde meydana geldi. Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan araçlar takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile araçla birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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