Sivas'ta 108 büyükbaş kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'nin her yıl düzenlediği vekaletle kurban kampanyasında 108 büyükbaş kurban edildi. Hayvanlardan çıkan kurban etleri yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Hayat Ağacı Derneği'nin düzenli olarak yaptığı kurban bağışı kampanyasına bu sene de büyük ilgi gördü. Kurban hisse bedelinin tüm masraflar dahil 1600 TL olarak açıklanmasının ardından, Sivas geneli, il dışı ve yurt dışından hayır sahipleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bağış yaptı. Vekaletle Kurban Kampanyası süresince, 756 hayır sahibinin bağışıyla Kurban Bayramı'nın birinci günü toplam 108 büyükbaş kurban kesildi. Büyükbaş kurbanlıklar, 7´şerli olarak hisse sahipleri adına kombinada kesildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, kurban hissesi bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası'ndan 12 ay süresince temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay limit dışı et alabildiğini belirterek, Hayat Ağacı Derneği'ne kurban hissesi bağışlayan hayır sahipleri ile bağışçıların vekaletini yerine getirmek için gayret gösteren Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü idareci ve personeline teşekkür etti.

Hayat Ağacı Derneği'ne kurban hissesi bağışlarının yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren hayır sahipleri de oldu. Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına, bayramın ikinci gününden itibaren, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin´in, Kurban Bayramı tebrik mesajı, birer gül ve 5 kilo kemiksiz kurban eti verildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-08-04 17:17:07



