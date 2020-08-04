Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

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Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Halil Rıfat Paşa köprüsü üzerinde meydana geldi. Erzincan istikametine giden 5 otomobil ve 1 hafif ticari araç, takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2020-08-04 17:27:54



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