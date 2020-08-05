Otomobil şarampole uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

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Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre kaza KayseriSivas karayolu Şarkışla ilçesi Harun köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 06 EYS 25 plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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