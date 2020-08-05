Dünya'daki Mars'ta “Gardaşlık Günü” Sivas’ta “5 Ağustos Gardaşlık Günü” dolayısıyla Dünya'daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya'daki Mars'ta “Gardaşlık Günü” Sivas’ta “5 Ağustos Gardaşlık Günü” dolayısıyla Dünya'daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

İHA

Sivas'ta "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla Dünya'daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya'daki Mars'ta “Gardaşlık Günü” Sivas’ta “5 Ağustos Gardaşlık Günü” dolayısıyla Dünya'daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Sivas’ta “5 Ağustos Gardaşlık Günü” dolayısıyla Dünya'daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Sivas kent merkezine uzaklığı 29 kilometre olan ve Dünya’daki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında “5 Ağustos Gardaşlık Günü” dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen program Eğribucak Kayalıklarında 'Sağlıklı Yaşa Gardaşım' yürüyüşüyle başladı.
Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı programda yürüyüşün ardından gardaşlık bildirgesi okundu. Programda Sivas Valisi Saliha Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bir konuşma gerçekleştirdi.
Vali Ayhan, “Geçen yıl 100.yıldan mütevelli hakikaten çok güzel, özgün, ilimizin dokusuna uygun, 7’den 70’e kucaklayan değerlerimizi ortaya çıkaran ve geçmişi de unutmayan, geleceğe de umutla bakan çok harika programlar yaptık. Geçen 100.yıl da yaptığımız etkinlikleri toplum nezdinde makul ve meşru olan kurumlarımızı geleneksel hale getirelim. Geçen yıl ki konularımızdan bir tanesi de Gardaşlık Festivaliydi tabi bundan daha önce sanal alemde Sivas ilimizle ilgili paylaşımlar oluyordu bunu fiziki ortama taşıyalım dedik. 2 gün dolu dolu çok etkin bir program yaptık. Burada maksat sembollerdir, semboller üzerinden bir toplumun değerlerini inşa etmektir. Sivas hep güzelliklerle anılması lazım. Cumhurbaşkanımızın da çok özel bir ifadesiyle Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı Sultan Şehir hep güzelliklere layık bir şehir" dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sayın Valimiz ve diğer kurumların desteğiyle hep birlikte Gardaşlık Festivali adı altında kutladığımız büyük bir coşkuyla değerlerimizi ortaya çıkarak,birliğimizi,beraberliğimizi, kaynaşmamızı,dayanışmamızı her şeyden önce gardaşlığımızı ortaya çıkaran geçen yıl çok dolu dolu bir program yapmıştık. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehirde 100 yıl önceki ruhla Sivas Kongre’sinin de 100. yılına denk gelince cidden her program farklı bir program farklı bir iddia ile birlikte hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla birlikte,benimsemesiyle birlikte güzel bir program olmuştu.Ve biz bunu her yıl geleneksel olarak devam ettireceğiz dedik.Tabi insanoğlunun hesabı her zaman tutmuyor. Bu sene tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemi süreciyle birlikte biz yine Gadaşlık Festivalimizi Gardaşlık Günü adı altında sosyal mesafeye ve sağlığımıza dikkat ederek, coşkuyu önümüzdeki yıllara saklayarak bu sene de boş geçmeyelim dedik ve yine Valiliğimiz ile birlikte böyle bir günü tertip ettik” diye konuştu.
Konuşmaların ardından program ok atışı ve atlı okçuluk gösterisi ile sona erdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koron virüs resimli hedef tahtasına ok atması dikkat çekti.
Sivas'ın plaka kodu olan 58´i temsilen Ağustos ayının 5´inde sosyal medyada her yıl geleneksel olarak kutlanan Dünya Sivaslılar Günü geçtiğimiz yıl Sivas Valiliği tarafından Gardaşlık Festivali adı altında kutlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Belediyespor Muhsin Polat’ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Muhsin Polat’ı kadrosuna kattı
Elbeyli Göleti ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Elbeyli Göleti ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla ...
Otomobil şarampole uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu, sürücü yara almadan ...
Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı
Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü
YEREL HABERLER Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden ...
Sivasspor’un yeni transferi Felix, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transferi Felix, sağlık ...
Bozkır sarıya büründü Sivas'ta geçen yıl sadece 3 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeği, bu yıl 35 bin dekar alana yayıldı
YEREL HABERLER Bozkır sarıya büründü Sivas'ta geçen yıl sadece 3 bin ...
Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
Dolu 10 bin dönümde ekili buğdayı ziyan etti Sivas’ın Ulaş iki gün önce etkili olan dolu, 10 bin dönümde ekili olan ve hasat olgunluğuna ulaşan tonlarca buğdayı ziyan etti
YEREL HABERLER Dolu 10 bin dönümde ekili buğdayı ziyan etti Sivas’ın ...
Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
Sivas'ta 108 büyükbaş kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Sivas'ta 108 büyükbaş kurban eti ihtiyaç sahiplerine ...
6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı Sivas’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tek bir kişinin bile burnunun kanamaması sevindirdi
YEREL HABERLER 6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile ...
Sivasspor, Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Jorge Felix Sivasspor’a imzayı attı
YEREL HABERLER Jorge Felix Sivasspor’a imzayı attı
Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor Sivas’ta bir yardım grubunun başkanı ve antrenör arkadaşı, kadınlara kendilerini savunmaları için gönüllü olarak yakın savunma dersi veriyor
YEREL HABERLER Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş ...
756 hayırsever bağışı ile 108 kurban kesildi Hayat Ağacı Derneği’nin yürüttüğü vekaletle kurban kesme kampanyası kapsamında bu yıl 756 hayır sahibinin bağışıyla 108 adet büyükbaş kurban kesildi
YEREL HABERLER 756 hayırsever bağışı ile 108 kurban kesildi Hayat ...
Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti Sivas’ta sıcak havalardan bunalan bir köpeğin yardımına koşan yaşlı kadın lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurarak köpeğe su içirdi, o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri ...
Sivasspor’da Felix an meselesi!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Felix an meselesi!
Sivas Belediyespor Hüseyin Tokmak’ı transfer etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Hüseyin Tokmak’ı transfer etti
Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta 700 bin olan küçük baş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi
YEREL HABERLER Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan Sivas Ziraat Odası ...
Sivas’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X