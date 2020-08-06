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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta, 'koronavirüs' denetimi

DHA

Sivas'ta, 'koronavirüs' denetimi


Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, semt pazarında denetimler gerçekleştirildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ekiplerle birlikte ilk olarak Alibaba Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarında koronavirüs denetimine katıldı. Vali Ayhan, pazarcı esnafını maske ve hijyen konusunda uyardı. Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra sebze hali ile çevresinde bulunan esnafı ziyaret etti. Vali Ayhan, esnaf ve vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.
Öte yandan il genelinde gerçekleştirilen denetimlere, 84 ekipten oluşan 416 kişilik personel katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL
2020-08-06 13:34:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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