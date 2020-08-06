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Sivas'ta 2 köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı

DHA

Sivas'ta 2 köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı


Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Onaran ve Güneypınar köylerindeki karantina koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı. 
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Kangal ilçesi Güneypınar ve Onaran köylerinde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlanmasıyla bugün 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kent genelinde 8 köy ve 1 mahallede karantina devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-06 21:00:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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