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Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün

DHA

Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün


Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde, açık alanda düzenlenen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 
Son günlerde vaka sayısının arttığı kentte, Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde damat M.D. ve gelin H.Ç., açık alanda düzenlenen düğünle evlendi. Ancak düğüne katılan davetlilerin çoğunluğu maske takmadı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğün, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin halay çekmesi tepkilere neden oldu.
Düğünde ayrıca çekilen halay sırasında bazı vatandaşların tabanca ile havaya ateş ettiği de görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-08 12:24:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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